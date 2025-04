Supporters Antwerp verbolgen na hele vreemde straf die ze krijgen voor gedrag in derby tegen Beerschot

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Een strafbaar feit zouden ze hebben gesteld. En dus kregen deze week twintig supporters van Royal Antwerp FC een proces-verbaal in de brievenbus voor een middelvinger. De supporters kunnen er zelf maar heel matig om lachen en reageren ferm.

“Geachte,

Als bijlage vindt u een proces-verbaal naar aanleiding van de wedstrijd K. Beerschot V.A - R. Antwerp F.C. op 12/01/2025. Hierin heeft de politie vastgesteld dat u een provocerend gedrag stelde ten aanzien van de actoren op het speelveld.

Deze vaststellingen hebben we gekwalificeerd als inbreuk op artikel 23 van de Voetbalwet.

Daarom wordt de administratieve procedure tegen u opgestart. Deze heeft als doel om na te gaan of er voldoende bewijzen zijn om u een sanctie op te leggen.”

Bijzonder proces-verbaal

Dat is de brief die twintig supporters van Royal Antwerp FC in de brievenbus kregen voor hun middelvinger aan het adres van de fans van Beerschot tijdens de Antwerpse derby. Dat weet Het Nieuwsblad.

De supporters zijn het er niet mee eens en reageren verbolgen via de supportersfederatie FASC. Zij roepen de fans op om te reageren, want ze gaan het er niet bij laten en de fans niet in de steek laten.

"Hier wordt een precedent geschept wat nefast is voor de supportersbeleving. Niet enkel bij ons, maar in alle Belgische voetbalstadions. Ga met ons hierover in gesprek", aldus het FASC.