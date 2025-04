"Echt fenomenaal": Filip Joos & co vol lof voor gestorven held

Leo Beenhakker (82) is vorige week overleden. Dat leverde zeker in de Spaanse en Nederlandse kranten heel wat aandacht op. De minzame man was dan ook een echte topper en maakte ook op onze analisten heel wat indruk.

Beenhakker wordt gezien als een van de meest legendarische coaches van het einde van de 20e eeuw. De Nederlander verwierf wereldfaam met Real Madrid, waar hij drie opeenvolgende landstitels wist te winnen tussen 1987 en 1989.

Wereldfaam

Dit succes kwam onder zijn leiding van het iconische team ‘La Quinta del Buitre’, een groep van vijf sterren die de Madrileense club naar dominantie in Europa leidde in de jaren 80. Real Madrid heeft sindsdien niemand gevonden die drie titels op rij heeft kunnen behalen, dat zegt ook genoeg.

Een legende, maar ook een heel minzaam man naast het veld. Innovatief trainen, een goede relatie met de pers en een persoonlijke benadering. "Hij deed het fenomenaal en op buikgevoel. Hij gaf de beste quote ooit in een postmatchinterview, in 1998 na Stuttgart - Feyenoord", aldus Filip Joos in Extra Time.

Branie

"Hebt u een uur", was toen de quote op de vraag of hij iets kon doen voor het Duitse voetbal. "Dat is branie", aldus Joos. "Zo was hij helemaal", pikte ook Franky Van der Elst meteen in.

"Hij kon goed omgaan met zijn spelers en ook met de vedetten en werkte met grote clubs en grote spelers. Echt prachtig."