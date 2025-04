Jeugdproduct Gent met verleden bij Antwerp en Lierse trekt na zes jaar clubtrouw naar opvallende nieuwe ploeg

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Kent u Jonas Heymans nog? Hij speelde ooit bij de jeugd van KAA Gent, trok dan via Wetteren naar Lierse en beleefde een aantal mooie jaren in het buitenland. Nu gaat hij het opnieuw veel dichter bij huis gaan zoeken.

Jonas Heymans speelde de voorbije zes seizoenen bij RFC Wetteren. Met dat team wil hij graag nog de promotie afdwingen via de eindronde in de Derde Amateurklasse.

Interessante carrière

Om vervolgens volgend seizoen naar ... de Derde Amateurklasse te trekken. Zijn nieuwe ploeg Voorde-Appelterre gaat namelijk degraderen van tweede naar derde en mogelijk de omgekeerde beweging maken van Wetteren.

Voor Heymans gaat het over een combinatie met zijn werk bij BPost en iets dichter bij huis voetballen, al zullen ze hem in Wetteren zeker missen na zes jaar trouwe dienst op de linkerflank.

Keuze voor de combinatie met het werk

Heymans begon zijn carrière ook al bij Standaard Wetteren alvorens via Lierse naar AZ Alkmaar te kunnen trekken. Ook bij Willem II en later nog Den Bosch maakte hij het mooie weer in Nederland.

In ons land speelde hij nog een jaartje bij Antwerp in het seizoen 2015-2016 en ook bij Eendracht Aalst speelde hij nog anderhalf jaar. Nu is het dus tijd voor een nieuwe stap voor de 32-jarige speler.