KRC Genk-doelman Mike Penders doet duidelijke oproep aan de supporters: "Dat doet echt veel"

KRC Genk neemt het zondag op tegen Union SG, en hoopt met een thuisoverwinning de nederlaag tegen Club Brugge door te slikken. Mike Penders doet alvast een duidelijke oproep aan de fans.

Bij KRC Genk moesten de knoppen snel worden omgedraaid na de nederlaag tegen Club Brugge. Mike Penders blikte nog even kort terug op de match, die in de blessuretijd werd beslist door een strafschopdoelpunt van Maxim De Cuyper.

"Het is jammer dat we die wedstrijd niet wonnen en nog pijnlijker dat we in de laatste minuut verloren", zei hij in een video die op de sociale netwerken van KRC Genk werd gedeeld. "Een gelijkspel was beter geweest, maar we staan nog steeds bovenaan met één punt."

"Daar moeten we ons aan optrekken, want er komen nog genoeg wedstrijden. Misschien laten zijn ook nog punten liggen. Dus elke wedstrijd er weer vol voor gaan, tegen 200%", gaat de doelman verder.

De Limburgers kregen zeker een tik in de titelstrijd, want bij een zege zouden ze zeven punten voorsprong hebben gehad op Club. Maar ze hebben nog alles in eigen handen. Penders heeft nog een zeer duidelijke boodschap voor de fans die zondag naar het stadion trekken voor de topper tegen Union SG.

"Ik hoop dat onze supporters met het hele stadion achter ons gaan staan. Dat ze ons blijven steunen, zoals ze dat eigenlijk al heel het seizoen doen. Als het hele stadion achter de ploeg staat, bij een goede tackle of actie, dan geeft dat veel motivatie. Het hele team voelt dat, en dat doet echt veel", besluit hij.