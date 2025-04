'Premier League klopt aan: Genk ziet sterkhouder snel vertrekken'

KRC Genk zal deze zomer afscheid nemen van twee sleutelspelers. Head of Football Dimitri De Condé bevestigde dat zowel Tolu Arokodare als Zakaria El Ouahdi onhoudbaar zijn en de club zullen verlaten. Voor die eerste beginnen de clubs ondertussen toe te stromen.

Tolu Arokodare is momenteel co-topschutter in de Jupiler Pro League. De 25-jarige Nigeriaanse spits heeft zich in de kijker gespeeld en lijkt klaar voor een stap naar een topcompetitie.

Zomertransfer voor Tolu Arokodare

Zijn marktwaarde bedraagt 13 miljoen euro, maar Genk zal ongetwijfeld een hoger bedrag willen ontvangen en dat kan ook zeker gebeuren. Dimitri De Condé weet dat het deze zomer meer dan waarschijnlijk zal gebeuren.

In de wintermercato was er al sprake van een mogelijke shocktransfer naar AS Monaco, terwijl er ook Engelse en Duitse ploegen al interesse toonden. Tot een wintertransfer kwam het echter niet, want Genk wilde de kern bij elkaar houden met oog op een eventuele titel.

Newcastle trekt aan de mouw

Nu lijkt er echter een extra topkandidaat opgestaan, want Newcastle United zou volgens Nigeriaanse bronnen nadrukkelijk azen op de spits van KRC Genk en deze zomer een ernstige poging willen wagen.

Hoeveel geld ze zouden willen vrijmaken voor de Nigeriaanse spits is nog niet geweten, maar Genk zal sowieso het onderste uit de kan willen halen voor hem.