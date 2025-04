'Anderlecht wil uitpakken en duwt door voor 18-jarige spits van 6 miljoen'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het seizoen is nog niet gedaan, maar Anderlecht heeft al wel zijn eerste transfertarget op het oog. Paars-wit wil Mihajlo Cvetkovic naar het Lotto Park halen.

Anderlecht beleeft niet zijn beste seizoen. Paars-wit worstelt al sinds het begin met het combineren van goed voetbal en resultaten.

David Hubert werd ontslagen en Besnik Hasi werd meteen nadien aangesteld om aan de play-offs te starten. Anderlecht pakte 0 op 9, geen enkele coach van paars-wit startte ooit al met zo'n rapport.

Nu volgen er vier wedstrijden tegen Antwerp en KAA Gent, waarin Anderlecht opnieuw punten wil pakken. Het bestuur kijkt in ieder geval ook al naar volgend seizoen.

Het beloof sowieso een drukke transferzomer te worden voor de Brusselaars. Zij zouden hun pijlen ondertussen al hebben gericht op een Servisch toptalent, Mihajlo Cvetkovic. Dat meldt Sky Sport.

Cvetkovic is een spits die momenteel nog onder contract ligt bij Cukaricki, in zijn thuisland. Dit seizoen scoorde de 18-jarige zeven doelpunten in 26 wedstrijden.

Köln en Nürnberg zijn ook geïnteresseerd, maar Anderlecht staat er het beste voor op dit moment. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op 6 miljoen euro geschat.