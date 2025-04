Analist wil nog wat kwijt over Genk-coach Thorsten Fink, die zijn twijfels had bij late strafschop voor Club Brugge

KRC Genk kon afgelopen weekend opnieuw niet winnen op Jan Breydel. Een strafschopdoelpunt maakte het verschil in de blessuretijd. Genk-coach Thorsten Fink had er zijn twijfels over.

Club Brugge wist afgelopen weekend met 1-0 te winnen van leider KRC Genk. Een strafschopdoelpunt van Maxim De Cuyper maakte in de blessuretijd het verschil. Na afloop liet Genk-coach Thorsten Fink duidelijk verstaan dat hij er zijn twijfels bij had. De Duitser was zelfs van mening dat er eerder een fout op Genk-middenvelder Nikolas Sattlberger werd gemaakt. Analist Thomas Chatelle dacht er anders over. "De strafschop vond ik volledig terecht. Voor mij worden er in die fase zelfs twee afzonderlijke fouten gemaakt. Vreemd dat Fink dat anders zag", opende hij bij Het Belang van Limburg. "Hij moet zowat de enige in het stadion geweest zijn die het geen fout vond", gaat Chatelle verder. "Misschien wilde hij zijn speler in bescherming nemen, maar je merkte ook dat hij wat gewrongen zat door zijn boodschap aan de refs voor de start van de play-offs." Vlak voor de play-offs stuurde Fink een bericht de wereld in, waarin hij vroeg om respect te tonen voor de scheidsrechters. "Hij probeerde zich duidelijk een beetje in te houden."