Héél pikante transfer voor Kevin De Bruyne na uitspraken? "En waarom niet?"

Kevin De Bruyne lijkt bezig aan zijn laatste hoofdstuk bij Manchester City. De Rode Duivel wordt gelinkt aan lucratieve opties in het buitenland, onder meer in de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië, maar volgens de Belgische analisten is ook een overstap binnen de Premier League niet uitgesloten.

Zaterdag blonk De Bruyne opnieuw uit met twee goals in de 5-2 zege tegen Crystal Palace. Analist Filip Joos vond dat zijn prestatie meer verdiende aandacht had gekregen. “Dit had eigenlijk de wedstrijd moeten zijn meteen na zijn open brief over een mogelijk afscheid bij City, en niet die flauwe Manchester Derby”, klonk het bij Extra Time.

Ook Sam Kerkhofs zag de beste versie van De Bruyne terug. “In het interview achteraf zei hij dat hij opnieuw volledig pijnvrij was. Als dit de pijnvrije Kevin is, zou ik als andere Premier League-club meteen bellen. Hij sloot zo'n transfer immers niet uit.”

Die uitspraak zette bij de analisten een reeks hypothetische scenario’s in gang. Wesley Sonck probeerde een paar clubs uit te sluiten: “Toch niet naar Manchester United of Chelsea? En zeker niet naar Liverpool, dat is een rechtstreekse concurrent van City.”

Maar Joos reageerde meteen: “En waarom niet?” Kerkhofs zag parallellen met Johan Cruijff, die destijds ook opvallende keuzes maakte. Volgens Joos was het vooral veelzeggend dat De Bruyne géén duidelijke voorkeur uitsprak: “Normaal zeg je als speler: ‘In Engeland speel ik alleen nog voor deze club.’ Dat stond ook zo in zijn brief. Dus misschien is er al een telefoon gekomen.”

De toekomst van De Bruyne blijft dus voer voor speculatie. Eén ding is zeker: zijn woorden én zijn vormpeil zorgen voor nieuwsgierigheid op de transfermarkt – ook bij grote rivalen van zijn huidige club.