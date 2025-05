Kuyt neemt afscheid van Het Kiel: "Beerschot heeft hetzelfde potentieel als Liverpool, Feyenoord en Fenerbahçe, maar..."

Dirk Kuyt heeft zijn laatste wedstrijd als coach van Beerschot VA achter de rug. De Nederlander ziet een verlengd verblijf op Het Kiel niet zitten. Al is hij de voorbije seizoenen wél verliefd geworden op de club.

Geen trainingsvelden, spelers die plots verkocht zijn, een spelershome die hij zelf moet opruimen na een vergadering met sponsors,… Dirk Kuyt heeft het de voorbije maanden allemaal meegemaakt.



De Nederlander stopt na dit seizoen dan ook als coach van Beerschot VA. Al zal Kuyt de komende seizoenen de resultaten van De Mannekens wél op de voet blijven volgen.

Ik heb voor Liverpool FC, Feyenoord en Fenerbahçe SK gevoetbald. Beerschot VA heeft eenzelfde potentieel

"Ik heb voor Liverpool FC, Feyenoord en Fenerbahçe SK gevoetbald", aldus Kuyt in Het Laatste Nieuws. Beerschot heeft eenzelfde potentieel. Weliswaar op een eigen niveau. Maar deze club, de stad, de fans… Beerschot is een slapende reus."



Kuyt wijst echter ook naar de structuur en geldschieter(s) om in actie te schieten. "Of ik mijn spaarpotje wil aanwenden om te investeren in Beerschot? Daar kan ik weinig op zeggen. (grijnst) Maar ik heb wél al nagedacht over wat er hier zou moeten gebeuren."

Gesprek met prins Abdullah bin Mosaad

"Het is niet mijn bedoeling om kritiek te uiten op de eigenaar", is Kuyt op dreef. "Maar soms heb ik het gevoel dat prins Abdullah bin Mosaad niet weet wat er zich hier allemaal afspeelt."



"En dat zou ik hem eigenlijk graag eens willen verwoorden", besluit Kuyt. "Hij is en blijft de eigenaar van de club. En er zitten toch een hoop van zijn centjes in."