Nicky Hayen zag hem niet graag vertrekken bij Club Brugge: "Enkel voor KV Kortrijk wilde ik de club verlaten"

KV Kortrijk heeft met Michiel Jonckheere zijn nieuwe coach beet. Nicky Hayen zag hem niet graag vertrekken als assistent bij Club Brugge.

KV Kortrijk degradeerde na dit seizoen voor het eerst in 17 jaar tijd weer naar de Challenger Pro League. Bernd Storck besloot om naar Cercle Brugge te trekken en dus moesten de Kerels op zoek gaan naar een nieuwe coach.

Die vonden ze uiteindelijk bij Club Brugge. Michiel Jonckheere, die assistent was van Nicky Hayen bij Club Brugge, tekende een contract voor onbepaalde duur. Dit terwijl hij ook coach van Club NXT kon worden.

"Dat was inderdaad ook een optie. Ik stond open voor dat avontuur, maar het project van Kortrijk spreekt me enorm aan. Enkel voor KVK wilde ik Club verlaten. Kortrijk is een ploeg waar ik me mee kan vereenzelvigen. Het voelt hier vertrouwd. Ik zie dit niet als een stap achteruit, integendeel", zegt Jonckheere bij Het Laatste Nieuws.

Nicky Hayen zag hem uiteraard niet graag vertrekken. "Hij wou natuurlijk dat ik bleef, maar hij respecteerde mijn beslissing. Ik heb veel van hem geleerd. We hebben anderhalf jaar intensief samengewerkt. Hij is een vriend geworden."

Jonckheere heeft nu ook al een duidelijk idee van wat hij wil creeëren bij Kortrijk. "Er moet hier een nieuw elan gecreëerd worden. Ik wil van Kortrijk opnieuw de familiale club maken die het vroeger was. Ik voel me er klaar voor. We willen meedoen voor promotie, maar dat wordt geen sinecure."