Dimitri de Condé mist nog iets belangrijk bij KRC Genk: "Daar gaan we intern zeker verder over discussiëren"

KRC Genk mist volgens sportief directeur Dimitri de Condé nog een tikkeltje leepheid. Iets waar intern over gediscussieerd zal worden.

KRC Genk heeft dit seizoen een enorm brede kern met heel veel talent, dat is een feit. Het was een grote sterkte in de ploeg van coach Thorsten Fink, maar er ontbrak nog iets heel belangrijk. Er zitten eigenlijk geen klootzakjes bij Genk.

Er ontbreek leepheid, wat wel aanwezig is bij Club Brugge en Union die boven de Limburgers eindigden in het klassement. Volgens Dimitri de Condé zou er wel iets aan mogen veranderen.

"Het is iets waar ik al langer over nadenk", opent hij bij Het Belang van Limburg. "Wij moeten daar nog beter op een dunne koord leren balanceren. Enerzijds moeten wij onszelf blijven. Als KRC Genk staan we voor respect en fair play, willen we altijd op een attractieve manier voetballen."

"Daar zullen we nooit vanaf stappen", gaat de Condé verder. "Anderzijds moeten we ons afvragen of we niet naïef eerlijk zijn. Of we misschien - ik zoek naar het juiste woord – iets minder clean moeten worden. Iets leper proberen te zijn op de cruciale momenten."

"Ik denk dat ik, wanneer ik nu profvoetballer zou zijn, meer strafschoppen zou kunnen uitlokken, door mijn been achter dat van de verdediger te haken. De vraag is: hoe ver ga je daarin? En start je daar al mee in de academie? Wanneer doe je dat? Op welke manier? Daar gaan we intern zeker verder over discussiëren", besluit hij.