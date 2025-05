Hier zijn de spelers absoluut niet blij mee: KAA Gent neemt belangrijke beslissing met oog op volgend seizoen

KAA Gent wil goed starten volgend seizoen na de slechte play-offs. Het bestuur nam daarom een beslissing die bij de spelers niet goed ontvangen wordt.

Het loopt niet goed bij KAA Gent, dat is zeker. De club beleefde bijzonder slechte play-offs en brak negatieve records. De Buffalo's slikten 32 doelpunten op 10 wedstrijden.

Toch was het de eerste keer sinds 2019 dat Gent de Champions' Play-offs kon bereiken. Danijel Milicevic nam over in januari, toen Wouter Vrancken afscheid nam van de club.

Ondertussen is Milicevic dinsdag ontslagen als hoofdcoach, wegens de zeer teleurstellende resultaten in de play-offs. Toch blijft het afwachten om te zien of hij nog een andere rol opneemt.

Het bestuur heeft in ieder geval nog een belangrijke beslissing genomen. Het Laatste Nieuws meldt dat KAA Gent zijn spelers drie dagen vroeger op de club verwacht dan normaal. Drie dagen minder vakantie dus.

In plaats van 19 juni, worden de Buffalo's op 16 juni al op de club verwacht voor fysieke en medische tests. Iets waar de spelers, die al niet content waren, absoluut niet blij mee zijn.