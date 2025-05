Vincent Kompany wrijft zich in de handen: icoon van Bundesliga-club staat op het punt om naar Bayern München te trekken

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vincent Kompany zou naar alle waarschijnlijkheid de komende dagen een nieuwe speler mogen verwelkomen. Jonathan Tah ondergaat woensdag zijn medische keuring om naar Bayern München te trekken.

Jonathan Tah staat op het punt om een transfer te maken naar Bayern München. De centrale verdediger, wiens contract bij Bayer Leverkusen afloopt, zal bij de vierde club in zijn professionele carrière terechtkomen.

Opgeleid in Hamburg, verliet de Duitser de club in 2015 om bij Bayer Leverkusen te tekenen. Tijdens het seizoen 2014-2015 werd hij uitgeleend aan Fortuna Düsseldorf. Hij was dus een decennium lang verbonden aan het Duitse team.

Hij heeft maar liefst 402 wedstrijden gespeeld voor Leverkusen. Tah heeft zich echt gevestigd als een legende van Bayer 04. Hij zal natuurlijk vele herinneringen achterlaten.

Fabrizio Romano onthulde dat hij woensdag zijn medische keuring zal ondergaan. Als deze zonder problemen verloopt, zal de aankondiging van de transfer niet lang op zich laten wachten.

De ondertekening volgt op het vertrek van Eric Dier, die ervoor heeft gekozen om naar AS Monaco te gaan. De Beierse club was op zoek naar een nieuwe centrale verdediger en dat wordt dus Tah.