Het geheim achter de titel van Union? Voormalige Rode Duivel veranderde alles achter de schermen

Union SG werd kampioen van België na een opmerkelijke run. De club heeft zijn succes ook te danken aan Kevin Mirallas.

Sinds zondag is Union Saint-Gilloise kampioen van België na een historische reis door de Play-Offs: 28 punten op 30. Een geweldige en historische prestatie, gedragen door een hecht team en door een man die niet per se op deze positie werd verwacht.

Bij Het Laatste Nieuws benadrukte Marc Degryse een sleutelnaam in de schaduw van het succes: "Deze titel is ook deels die van de aanvallerscoach Kevin Mirallas." Sinds zijn komst om Sebastien Pocognoli te ondersteunen, heeft hij het zelfvertrouwen van de doelpuntenmakers doen exploderen.

Mirallas wist tot de aanvallers door te dringen. Hij kent de druk, de verwachtingen en de moeilijke momenten. Hij heeft zijn ervaring ingezet ten dienste van de groep en dat was zichtbaar op het veld. Minder twijfels, meer instinct en doelpunten.

Degryse spreekt over wat een "ontbrekende schakel" was. Het bestuur heeft de juiste gok genomen, er was iemand zoals hij nodig om te onthullen wat de statistieken niet vertellen.

Vandaag staat Union aan de top. En achter de schermen van deze triomf heeft Mirallas zijn stempel gedrukt. Niet als ster, maar als gids.