Mehdi Bayat spreekt klare taal over serieuze premie die klaarligt bij Charleroi

Sporting Charleroi beleeft een sterk seizoen. Daar heeft de komst van Rik De Mil vorig seizoen veel mee te maken.

Rik De Mil was en is een godsgeschenk voor Sporting Charleroi. Dat beseft voorzitter Mehdi Bayat maar al te goed. De Mil kwam precies op het juiste moment bij de club aan.

“Net toen we de Relegation Play-offs moesten spelen. Die lijn heeft de ploeg doorgetrokken. De eenheid die Rik ervan gemaakt heeft én zijn visie had Charleroi nodig. En dat heb ik ook gezegd toen we in oktober vier wedstrijden op rij verloren”, zegt Bayat in Het Laatste Nieuws.

Het grote aandeel van Bayat in het behoud van vorig jaar was dat hij volgens geruchten een serieuze premie aan de spelersgroep beloofd had als ze zich konden redden in 1A. Iets wat Bayat wel moet toegeven nu.

“Juist. De spelers hebben een rol te vervullen op het veld, ik ernaast. Ik moet manieren vinden om hen te motiveren”, gaat hij verder. En dat zou dit jaar ook wel eens zo kunnen zijn, als er een Europees ticket komt.

“Er zijn verschillende motivatietechnieken en een financiële bonus is daar eentje van. Wie weet heb ik dit seizoen wel een premie beloofd als we Europees halen”, besluit de voorzitter.

Is dat het geval?