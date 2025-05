(Verwachte?) Ommekeer in waar Karel Geraerts aan de slag gaat: KV Mechelen dreigt achter het net te vissen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Karel Geraerts (43) lijkt op weg naar een terugkeer in het Belgische voetbal. De voormalige coach van Union en Schalke 04 staat hoog op het lijstje bij zowel KV Mechelen als Standard, die allebei op zoek zijn naar een nieuwe trainer.

Sinds zijn ontslag bij Schalke in september 2024 zit Geraerts zonder club. KV Mechelen ziet in hem al langer de ideale opvolger voor interimcoach Fred Vanderbiest, terwijl Standard de ex-Rouche ook nadrukkelijk volgt.

Geraerts kent Standard door en door. Hij speelde er drie seizoenen en werkte er samen met technisch directeur Marc Wilmots bij Schalke. Die vertrouwensband kan in zijn voordeel spelen in de race om de job op Sclessin.

Opvallend: Ivan Leko is nog steeds trainer van Standard, maar dat lijkt niet lang meer te duren. Ondanks een lopend contract tot 2026 had hij nog geen contact met het nieuwe bestuur. Er is interesse uit Griekenland, maar Leko zou België verkiezen, weet HLN.

Bij KV Mechelen leverde Fred Vanderbiest de afgelopen maanden degelijk werk na het ontslag van Besnik Hasi. Hij toonde zich kandidaat om aan te blijven, en ook binnen de club leeft er waardering voor zijn werk. Toch lijkt Geraerts de voorkeur te krijgen.

Malinwa zoekt duidelijk naar stabiliteit na enkele turbulente seizoenen met telkens een nieuwe trainer. Maar Standard heeft met Wilmots natuurlijk een extra troef in handen. Wilmots lijkt alles op alles te zetten om Geraerts binnen te halen. Afwachten of er snel een doorbraak komt.