Bob Peeter in de wolken: SK Beveren maakt heel groot nieuws bekend

SK Beveren kwam woensdag met groot nieuws naar buiten. De Challenger Pro League-club maakte bekend dat coach Marink Reedijk ook volgend seizoen aan het roer blijft.

SK Beveren heeft een goed seizoen achter de rug. De club eindigde op de vierde plaats in het klassement in de reguliere fase van de Challenger Pro League.

Zo kwalificeerde de ploeg zich voor de Promotion Play-offs. Na twee nederlagen tegen Patro Eisden Maasmechelen (3-2, 1-2) werden ze uitgeschakeld. Maar er heerst tevredenheid binnen de club, zo blijkt.

SK Beveren maakte woensdag namelijk bekend dat coach Marink Reedijk zijn contract heeft verlengd. Zo blijft hij ook in het seizoen 2025-2026 aan boord bij de club. General Manager Bob Peeters is in ieder geval blij met het nieuws.

"Ik ben heel tevreden dat Marink Reedijk ook in het seizoen ’25-’26 aan boord blijft. We kozen heel bewust voor continuïteit, voor rust in de tent. Reedijk is er vorig seizoen in geslaagd om te voldoen aan de op voorhand afgesproken parameters", zegt hij op de clubwebsite.

"Hij bracht, zeker in de tweede ronde, aanvallend en dominant voetbal, zoals ik het graag heb. Net als bij de duurtijd van de eerste overeenkomst hebben we nu opnieuw afgesproken om een jaar langer met elkaar verder te gaan. We bekijken het jaar per jaar. Daar voelen beide partijen zich goed bij", besluit Peeters.