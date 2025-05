Toch Champions League in het Lotto Park? Anderlecht staat er absoluut niet om te springen

Union Saint-Gilloise kan zich binnenkort voorbereiden op een gedenkwaardige Europese campagne. Maar het stadion of de stadions waar het team zijn thuiswedstrijden zal spelen, is/zijn nog niet vastgesteld.

Union mag zich opmaken voor het kampioenenbal, maar één ding staat vast: dat zal niet gebeuren in het vertrouwde Dudenpark. Het stadion voldoet niet aan de UEFA-normen, en dus moet de club op zoek naar een alternatief.

Het Koning Boudewijnstadion is een optie, net zoals dit seizoen. Maar de slechte staat van het veld én de vaak lege tribunes lieten geen goede indruk na. Daarom is ook Den Dreef in Leuven opnieuw een serieuze kandidaat. Tijdens de Europese campagne van 2022-2023 hing daar een geweldige sfeer, en het veld is van topkwaliteit.

Toch rijst de vraag of een groter stadion niet meer geschikt is om de Europese top te ontvangen. Sinds Union zich verzekerde van een plek in de Champions League, onderzoekt de club alle mogelijke pistes.

Ook het Lotto Park, de thuishaven van aartsrivaal Anderlecht, wordt opnieuw overwogen. Union speelde daar eerder al Europese wedstrijden, waaronder de legendarische overwinning tegen Liverpool.

Het gebruik van het stadion van de aartsrivaal zou uiteraard gevoelig liggen, maar sportief en logistiek is het een interessante piste. Maar bij Anderlecht staan ze er niet om te springen gezien dat ze net enorme investeringen deden in een nieuwe grasmat en dat ze zelf Europees spelen. Ze willen hun veld niet weer naar de knoppen helpen.