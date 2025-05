Moet Besnik Hasi blijven? Philippe Albert ziet maar één juiste keuze voor Anderlecht

Het ziet ernaar uit dat Besnik Hasi toch gewoon coach blijft van Anderlecht. Philippe Albert ziet dan ook weinig goede alternatieven.

Besnik Hasi kende geen makkelijke start bij Anderlecht. De trainer nam over van David Hubert die vlak voor de play-offs werd ontslagen. In zijn eerste tien wedstrijden pakte Hasi 10 op 30 en bovendien werd de bekerfinale verloren.

Toch lijkt het er nu op dat Hasi ook nog volgend seizoen aan het roer zal staan bij paars-wit. Philippe Albert verdedigt de huidige trainer van Anderlecht.

"Hij is op een moeilijk moment toegekomen", zegt hij bij Het Laatste Nieuws. "Het is nooit makkelijk om orde op zaken te stellen met weinig tijd, een krappe kern, weinig rendabele transfers en een gebrek aan vertrouwen."

"In het begin probeerde hij het met een verdediging met vijf man in functie van de beker, maar hij is daarna teruggekeerd naar eenvoudigere dingen die beter pasten bij zijn kern", gaat Albert verder.

Veel alternatieven ziet hij niet. "Wie zet je dan in de plaats van Hasi? Voor mij moet het iemand zijn die de competitie kent, zodat je niet opnieuw van nul moet beginnen met een onbekende."