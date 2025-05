Colin Coosemans heeft duidelijke mening over alle trainerswissels bij Anderlecht

Colin Coosemans, doelman van Anderlecht, maakt een heldere analyse van het seizoen van de club. Met instabiliteit op de bank en wisselvallige prestaties roept hij op tot meer continuïteit.

In een interview met La Dernière Heure, heeft Colin Coosemans gesproken over het seizoen van Anderlecht. "We hebben een te onrustig seizoen gehad met veel ups en downs," legt hij uit. "Als we de finale tegen Club Brugge vergeten, hebben we een mooie campagne gehad in de Beker van België en mooie dingen laten zien in Europa. Maar in de competitie zijn we ver onder de verwachtingen gebleven."

De doelman wijst op de herhaalde veranderingen op de bank als een factor voor het onevenwicht. "We moesten van nul af aan beginnen na een nieuwe trainerswissel. Dat maakte de zaken niet gemakkelijker. De club heeft stabiliteit nodig. Met drie trainers bevorder je die niet."

Gevraagd naar het ontslag van David Hubert is Coosemans duidelijk. "Persoonlijk ben ik geen fan van trainerswissels. De eerste wissel vond al vrij vroeg in het seizoen plaats. We kunnen discussiëren over het spelniveau. Maar telkens wanneer er een coachwissel plaatsvindt, is het altijd een heel nieuw begin."

Wat betreft een mogelijke contractverlenging van Besnik Hasi, neemt de doelman een voorzichtige positie in: "Als dit enige stabiliteit kan creëren, zou ik ja zeggen. Maar omdat de club hier nog geen communicatie over heeft gegeven, hoef ik geen standpunt in te nemen."

"Als spelers kunnen we maar één ding doen en dat is afwachten wat het bestuur zal communiceren." Coosemans zoekt geen conflicten op, maar stuurt een duidelijke boodschap.