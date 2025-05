Verrassende transfer in de maak? 'Premier League-clubs en Feyenoord melden zich voor sterkhouder Cercle Brugge'

Cercle Brugge ontsnapte aan degradatie, maar mag toch hopen op een financiële meevaller deze zomer. Lawrence Agyekum wekt interesse op van onder meer Feyenoord en clubs uit de Premier League.

Cercle Brugge beleefde geen seizoen om te onthouden. Na afgelopen jaar de Champions' Play-offs te spelen moest er nu tegen de degradatie gevochten worden. Pas na barragewedstrijden tegen Patro Eisden Maasmechelen verzekerde de Vereniging zich van een verlengd verblijf in 1A.

Toch zal niet alles tegenvallen. Cercle kan zich deze zomer opmaken voor een mooi extra bedrag op de rekening. Lawrence Agyekum heeft zich namelijk flink in de kijker gespeeld.

Zelfs transferguru Fabrizio Romano mengt zich in het nieuws. Hij schrijft op X dat Feyenoord geïnteresseerd is in de middenvelder, met nog andere clubs in de race.

Ploegen uit de Premier League evenals Strasbourg zullen Agyekum deze zomer in de gaten houden op de Unity Cup. Een tornooi waar Ghana, Nigeria, Jamaica en Trinidad & Tobago aan meedoen.

Agyekum weet dus waarvoor hij zich nog kan inspannen deze zomer. Cercle huurde hem afgelopen zomer van RB Salzburg, maar neemt hem definitief over voor 800.000 euro.