Rode Duivel Dodi Lukebakio troeft Kylian Mbappé af, slechts één speler doet beter in La Liga

Dodi Lukebakio staat bovenaan de lijst van spelers die dit seizoen de meeste dribbels hebben voltooid in La Liga. De Rode Duivel staat op de tweede plaats, achter Lamine Yamal en voor Kylian Mbappé.

Ondanks de 17e plaats van Sevilla in de competitie heeft Dodi Lukebakio een goed seizoen gehad met de Spaanse club op persoonlijk vlak. De Belgische aanvaller scoorde 11 keer in 38 wedstrijden en was een onbetwiste basisspeler. Hij heeft simpelweg geen enkele wedstrijd in La Liga gemist dit seizoen.

Gedurende het grootste deel van het seizoen was de Rode Duivel productief, maar tegen het einde van het seizoen had hij het wat moeilijker. Zijn laatste doelpunt dateert van 1 maart, terwijl zijn laatste assist van 30 maart geleden is.

Sindsdien heeft hij, ondanks vele gespeelde minuten, niet meer weten te scoren. In een rangschikking die deze woensdag werd gepubliceerd door het account Pop Foot op X, staat de Belg in de lijst met spelers die de meeste dribbels met succes hebben uitgevoerd in de Spaanse competitie dit seizoen.

De Rode Duivel komt net achter Lamine Yamal in de ranglijst. De aanvaller van FC Barcelona staat bovenaan met 161 succesvolle dribbels uit 316 pogingen, terwijl Lukebakio tweede staat met 84 succesvolle dribbels uit 167 pogingen. Lukebakio heeft echter een vergelijkbaar slagingspercentage als Yamal, aangezien hij 50% van zijn dribbels heeft voltooid, slechts een procent minder dan de 17-jarige speler.

Kylian Mbappé maakt het podium compleet met 83 succesvolle dribbels uit 187 pogingen. Vinicius Junior heeft er 82 uit 191 succesvol afgerond en staat op de vierde plaats. De vijfde plaats is minder bekend: het betreft Andrei Ratiu, een speler van Rayo Vallecano, die er 76 uit 147 succesvol heeft uitgevoerd. Hij heeft het beste slagingspercentage van de top 10 met 52%.