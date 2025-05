Rik De Mil krijgt stevige domper te horen richting Europees barrageduel tegen Antwerp

Royal Antwerp FC en Sporting Charleroi spelen donderdag voor het laatste Europese ticket. Rik De Mil kreeg alvast een stevige domper te horen.

800 fans zullen Sporting Charleroi donderdag vergezellen bij de verplaatsing naar de Bosuil. Antoine Bernier zal in de kern zitten, maar Alexis Flips niet.

Een stevige domper, zo laat trainer Rik De Mil van Sporting Charleroi horen op zijn persconferentie. De honger is echter gigantisch groot in het team.

“In deze fase van het seizoen is iedereen een beetje moe, maar iedereen wil deze wedstrijd spelen”, vertelt De Mil op zijn persconferentie, geciteerd door La Dernière Heure.

De Mil wil niet Calimero uithangen, maar voor hem is Charleroi geen favoriet voor deze wedstrijd, ook al won Antwerp amper twee van hun laatste twaalf wedstrijden.

“Ik heb hun wedstrijd tegen Brugge gezien. Antwerp was goed in de omschakeling en blauwzwart had moeite om kansen te creëren. Andries Ulderink is erin geslaagd om een team te creëren dat weer samen vecht”, voegt De Mil er nog aan toe.