Akkoord is bereikt: Anderlecht heeft zijn derde zomertransfer zo goed als beet

Anderlecht staat erg dicht bij het afronden van zijn derde zomerse transfer. De jonge Zoumana Keita staat op het punt om een contract te tekenen.

Anderlecht blijft inzetten op de jeugd. Zoumana Keita heeft een akkoord bereikt met paars-wit, volgens de Duitse journalist van Fussball Transfers, Dominik Schneider.

Op 19-jarige leeftijd heeft de Duits-Malinese speler zijn opleiding genoten bij FC Keulen, maar vijf jaar geleden sloot hij zich aan bij de naburige club Viktoria Keulen. Wegens langdurige enkelblessures dit seizoen heeft de centrale verdediger slechts tien wedstrijden in de Duitse derde divisie gespeeld sinds augustus 2024.

Hij heeft ook aan drie wedstrijden van de Landespokal Mittelrhein deelgenomen (een toernooi voor Duitse clubs dat enkel dient voor ploegen uit de regio Beneden-Rijn in de deelstaat Noordrijn-Westfalen). Hij stond in de basis tijdens de kwartfinales en halve finales, maar speelde slechts drie minuten in de finale. Zijn team won uiteindelijk die laatste wedstrijd tegen Aken (2-3).

Verschillende Duitse clubs hadden interesse in hem, maar uiteindelijk sprak het Brusselse project hem het meest aan. Hij zou kunnen beginnen bij de RSCA Futures, maar zal voornamelijk deel uitmaken van de A-kern.

Een medische test staat gepland voor woensdag. Zijn handtekening bij de Mauves lijkt nu alleen nog een kwestie van tijd te zijn.