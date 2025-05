Nieuwste aanwinst Anderlecht heeft grote honger: "Het leek even fout te lopen"

Mihajlo Cvetković, de 18-jarige Servische spits die deze zomer de overstap maakt naar Anderlecht, gaf een interview aan Mozzart Sport waarin hij zijn ambities en keuze voor paars-wit toelicht. Op 20 juni wordt hij verwacht in Brussel, maar zijn hoofd staat al helemaal naar het nieuwe avontuur.

“Ik heb 13 doelpunten gemaakt bij de profs, waarvan negen dit seizoen. Daar ben ik tevreden mee, maar het had beter gekund. Ik wil volgend seizoen meteen beter presteren”, klinkt het vastberaden. De jonge aanvaller is duidelijk hongerig naar progressie.

Cvetković had ook andere opties. “De eerste concrete interesse kwam vorig jaar van Charlotte in de MLS. Maar ik had toen pas tien profwedstrijden gespeeld, dat was te vroeg. Ik heb er bewust voor gekozen nog zes maanden bij Čukarički te blijven, ook omdat we Europees speelden. Een stap naar Rode Ster Belgrado? Dan had ik mogelijk stilgestaan in mijn ontwikkeling. Ik wilde ook nieuwe talen leren – ik spreek al Engels en ben nu begonnen met Frans.”

De overstap naar Anderlecht zat al langer in de pijplijn. “Sinds januari waren er contacten. Het leek even fout te lopen, maar Anderlecht bleef terugkomen. Ik heb ook Malmö bezocht, maar RSCA sprak me meer aan. Het is de grootste club van België. En zoveel Serviërs hebben hier al gescoord – ik wil in hun voetsporen treden.”

De jonge spits voelt dat er verwachtingen zijn, maar dat schrikt hem niet af. “Ik had contact met Jan-Carlo Simic, die zei dat alles tot in de puntjes geregeld is bij Anderlecht. Hij zei me: ‘Je gaat een andere wereld ontdekken’. Het vertrouwen van de staf is er. Ik volg nu al al hun wedstrijden.”

Tot slot prijst Cvetković het Belgische voetbal. “Het is een opleidingscompetitie die offensief ingesteld is. Het grote verschil? Alles gaat sneller – zowel het spel als de beslissingen. Maar ik ben klaar voor die uitdaging.”