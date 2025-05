Anderlecht keek naar Ivan Leko en een voormalige coach van Standard als mogelijke vervanger voor Besnik Hasi

De kans dat Besnik Hasi volgend seizoen nog op de bank van Anderlecht zal zitten, wordt steeds groter. Dat heeft de Paars-Witte echter niet weerhouden om interesse te tonen in andere profielen. Luka Elsner en Ivan Leko zijn bijvoorbeeld genoemd.

Het ziet ernaar uit dat Besnik Hasi dan toch bij Anderlecht kan blijven. Dat schrijft DH Les Sports+. De coach ligt in polepositie om in de Brusselse hoofdstad te blijven.

Transferexpert Sacha Tavolieri onthult wel dat bepaalde namen zijn genoemd in interne discussies. Luka Elsner is de eerste. Momenteel zonder club, werd de voormalige coach van Standard in februari ontslagen door Stade de Reims.

Nog een andere bekende coach uit de Belgische competitie stond ook op de radar. Het gaat om de huidige coach van Standard, Ivan Leko. De Kroaat zal Luik binnenkort verlaten en een vertrek naar de rivaliserende club zou natuurlijk slecht vallen bij de supporters van Standard.

De bovengenoemde pistes zijn wel besproken, maar zijn tot nu toe niet concreet geworden. Anderlecht lijkt de kaart van stabiliteit te verkiezen door Besnik Hasi te behouden.

De coach kon de bekerfinale van België en de Champions' Play-offs spelen met paars-wit. De resultaten waren echter helemaal niet zo positief. De club gelooft wel nog steeds in zijn tactische kwaliteiten en wil hem vertrouwen geven met het oog op het komende seizoen.