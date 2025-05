KRC Genk brak opvallend record dit seizoen en kreeg zelfs complimenten van Marc Overmars

KRC Genk greep naast de titel, maar boekt naast het veld wel grote successen. De 'Strive for Five'-campagne zorgde voor recordcijfers in ticketverkoop en abonnementen. De club blijft groeien, benadrukt Dimitri de Condé.

KRC Genk zette voor de play-offs een campagne op poten: 'Strive for Five'. Daarmee wou de club heel Limburg oproepen om mee te supporteren voor de vijfde landstitel. Die kwam er uiteindelijk niet na een reeks van 1 op 18.

Toch heeft Dimitri de Condé geen spijt van de campagne. "95% van de verkoopbare tickets werden dit seizoen aan de man gebracht, dat is een record", zegt hij bij Het Belang van Limburg. "Net zoals het feit dat de helft van onze thuismatchen uitverkocht was."

"Ook verkochten we nooit meer vroege abonnementen naar het volgende seizoen toe dan nu", gaat de Condé verder. "Niet alleen financieel is dat belangrijk, ook sportief."

"We blijven groeien. De sfeer in het stadion was uniek." Iets wat coach Thorsten Fink ook genoeg benadrukt. Na de laatste thuiswedstrijd tegen Anderlecht zei hij dat het een grote familie is geworden in Genk, met de supporters erbij.

"De Antwerpse TD Marc Overmars sprak me er nog over aan, hij was onder de indruk van de manier waarop onze Cegeka Arena helemaal blauw kleurt bij thuismatchen", besluit de Condé.