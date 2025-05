STVV verrast fans met miljoenenaanwinst en heeft aanvaller definitief beet

STVV is begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen en slaat meteen toe op de transfermarkt. De club lichtte de optie van Andres Ferrari, die vorig seizoen werd gehuurd van Villarreal.

STVV heeft in de Relegation Play-offs het behoud kunnen verzekeren. Na een mindere start van de play-offs werd de samenwerking met Felice Mazzu beëindigd. Wouter Vrancken nam over en deed meteen wat moest.

Nu bereid de club zich voor op volgend seizoen. Met oog op het nieuwe voetbaljaar heeft de club nu al een mooie transfer gedaan.

Zo weet Het Belang van Limburg dat de Truienaars de aankoopoptie van Andres Ferrari hebben gelicht. Hij werd afgelopen zomer gehuurd van Villarreal.

De aankoopoptie zou zo'n 2,5 miljoen euro bedragen, al is nog niet geweten of dat volledige bedrag werd betaald. Er waren onlangs serieuze onderhandelingen.

Maar wat dus vaststaat is dat Ferrari ook volgend seizoen een speler is van STVV. In 22 wedstrijden scoorde de Uruguayaan vijf doelpunten.