'Duitse promovendus aast op sterkhouder van KVC Westerlo'

Matija Frigan heeft zich na een moeilijk debuutseizoen stevig herpakt bij Westerlo. Met 14 goals en 4 assists wekte hij de interesse van Hamburger SV, dat vergevorderde gesprekken voert met de Kroatische spits.

KVC Westerlo eindigde het seizoen met een 0-0 gelijkspel tegen Standard. Dat leverde de Kemphanen een mooie tweede plaats op in de Europe Play-offs.

Er werd mooi voetbal gebracht door de troepen van Timmy Simons. Sommigen speelden zich ook ferm in de kijker. Denk maar aan Matija Frigan.

De Kroatische spits werd in de zomer van 2023 voor 5,5 miljoen euro weggekaapt bij HNK Rijeka. In zijn eerste seizoen kon hij niet meteen overtuigen.

Dit seizoen liep het toch al een pak beter voor hem. Hij speelde 41 wedstrijden over alle competities heen en kon daarin 14 keer het net vinden en vier assists geven.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri heeft de 22-jarige spits een aanbod gekregen van Hamburger SV. Hij zit in vergevorderde gesprekken met de club over een transfer en zou graag een nieuwe stap in zijn carrière willen zetten. De Duitse club zal nu met Westerlo moeten onderhandelen.