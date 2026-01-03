David Hubert haalt de loftrompet boven voor Kevin De Bruyne met een opmerkelijke anekdote

David Hubert heeft heel goede herinneringen aan zijn periode bij Racing Genk samen met Kevin De Bruyne. De middenvelder van Napoli en de Rode Duivels krijgt dan ook alle lof van de trainer van Union.

Oude bekenden bij Racing Genk

David Hubert en Kevin De Bruyne kennen elkaar al een lange tijd. Beide spelers waren bij de sterkhouders in de periode 2008 tot 2012. De Bruyne vertrok nadien naar het Engelse Chelsea FC. Tijdens de periode dat beide middenvelders samenspeelden werden ze éénmaal kampioen, éénmaal werd de Croky Cup gewonnen en tot slot mochten ze ook éénmaal de Supercup op hun palmares bijschrijven.

Dit heeft voor een unieke band gezorgd bij beide en in een interview in Het Nieuwsblad krijgt Kevin De Bruyne alle lof. Dit op de vraag als het over oprechtheid gaat in het voetbal.

De winnaarmentaliteit van Kevin De Bruyne

“Dan kom ik toch weer bij Kevin De Bruyne uit. Een atypisch Belgisch trekje is het, een beetje Hollands zelfsé, opent Hubert. Die kon puur vanuit zijn winnaarsmentaliteit zeggen waar het op stond. Maar dan wel met de bedoeling om het team beter te maken. Soms is het ook gewoon nodig dat iemand die rol op zich neemt. Wat het uitzonderlijk maakt, is dat hij toen nog zo jong was. Ik herinner me dat hij tijdens de match plots tegen een routinier zei: ‘Loop meer, ik wil winnen.’

Deze winnaarsmentaliteit zat er al van jongs af in en zag je ook bij Manchester City, Napoli, maar ook bij de Rode Duivels. Iedereen kan zich nog wel verbaal duel tussen De Bruyne en Alderweireld voor de geest halen.

"Kevin is gene gewone"

Hubert komt met een bijzonder verhaal naar boven over hoe dat De Bruyne is als mens. Een echte winnaarsmentaliteit, maar ook het besef dat als hij te ver is gegaan, hij ook zijn verantwoordelijkheid neemt richting de groep.





"Op een dag kwam hij zich voor de groep verontschuldigen voor een paar uitspraken die hij na de wedstrijd op tv had gedaan. Dat het Genk-onwaardig was geweest en dat sommigen in de spiegel moeten kijken, met naam en toenaam als ik me niet vergis. Dat viel niet goed in de groep, want waar ging die kleine zich nu eigenlijk mee bemoeien? Persoonlijk heb ik het altijd als waardevol ervaren omdat ik al snel doorhad dat het gene gewone was", sluit Hubert de anekdotes over De Bruyne af.