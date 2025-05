Héél opvallend: KV Kortrijk plukt sterkhouder weg bij Belgische eersteklasser

FCV Dender EH ziet één van de sterkhouders vertrekken. En minstens even opvallend: het is KV Kortrijk die met de speler in kwestie gaat lopen.

Gilles Ruyssen heeft zijn laatste wedstrijd voor FCV Dender EH gespeeld. De 30-jarige verdediger gaat zijn contract bij De Kadavers niet verlengen. Volgens onze informatie gaat KV Kortrijk met Ruyssen lopen. En dat is opvallend: De Kerels moeten volgend seizoen in de Challenger Pro League aan de bak, terwijl Dender er wel in slaagde om zich zonder veel problemen te handhaven. Sportief project van KV Kortrijk Kortrijk heeft Ruyssen echter een project voorgeschoteld waarin promotie naar de Jupiler Pro League volgend seizoen hét hoofddoel is. In combinatie met de contractvoorwaarden kiest de verdediger voor een avontuur in het Guldensporenstadion. Extra interessant voor Kortrijk: er moet geen transfersom opgehoest worden. Ruyssen beschikt over een aflopend contract en kan bijgevolg transfervrij de overstap maken. Transfervrije overstap Dender nam Ruyssen in 2023 over van RWDM. Daarvoor droeg de verdediger de kleuren van Lommel SK en KVC Westerlo. Kortrijk mag zich binnenkort bij dat rijtje voegen.