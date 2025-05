Anderlecht? Gent? Standard neemt duidelijk standpunt in over Ivan Leko

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Standard Luik heeft via sociale media gereageerd op de geruchten die de voorbije dagen opdoken over een mogelijk vertrek van trainer Ivan Leko. In een officiële verklaring ontkent de club spanningen tussen Leko en sportief directeur Marc Wilmots.

Volgens meerdere mediaberichten zou er een moeizame relatie zijn ontstaan tussen Leko en Wilmots, die twee weken geleden werd aangesteld als nieuwe sportieve baas op Sclessin. Er werd zelfs gesuggereerd dat beide heren niet meer op dezelfde golflengte zitten. Marc Wilmots zou volgens de geruchten liever afscheid nemen van Leko. Tegelijk zou de Kroatische coach zelf ook openstaan voor een vertrek. Zo werden RSC Anderlecht en AA Gent genoemd als mogelijke nieuwe bestemmingen voor de ambitieuze oefenmeester. De club besloot om de speculaties publiekelijk te ontkrachten. In een gezamenlijke boodschap van sportief directeur Marc Wilmots en algemeen manager Pierre François spreekt Standard van “onjuiste berichtgeving”. Ze benadrukken dat er geen conflict is met Leko. “Uit respect voor Ivan Leko willen we duidelijk stellen dat de berichten die de voorbije dagen verschenen niet kloppen”, klinkt het. “We hebben dat ook aan de betrokken journalisten laten weten.” De club benadrukt dat het normaal gezien niet ingaat op geruchten, maar nu een uitzondering maakt. Het blijft voorlopig afwachten of Leko ook effectief aanblijft als coach. Zijn toekomst ligt volgens waarnemers nog niet volledig vast, al lijkt Standard met deze communicatie de rust te willen herstellen in aanloop naar de voorbereidingen op het nieuwe seizoen.