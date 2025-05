Transferstrijd barst los: Manchester City krijgt zware concurrentie voor Ardon Jashari (Club Brugge)

Ardon Jashari staat in de belangstelling van verschillende Europese topclubs. Manchester City krijgt nu stevige concurrentie voor de Club Brugge-speler.

Ardon Jashari beleeft een geweldig seizoen bij Club Brugge. De middenvelder tekende afgelopen zomer als eerste zomertransfer bij blauw-zwart en dat bleek een schot in de roos te zijn.

De Zwitser werkte zich al snel op tot vaste basispion in het elftal van Nicky Hayen. In totaal kwam hij maar liefst 52 keer in actie dit seizoen. Hij was goed voor vier doelpunten en zes assists.

Jashari schitterde in de Jupiler Pro League, maar ook in de Champions League. Zijn naam zal deze zomermercato nog heel veel vallen, daar mag u gerust in zijn. Ondertussen zijn ook al enkele geïnteresseerde clubs bekend.

Dinsdag kwamen we te weten dat Manchester City hem hoog op het lijstje heeft staan. Maar de Cityzens zullen heel sterke concurrentie krijgen. Transferexpert Sacha Tavolieri weet meer.

Zo is Borussia Dortmund heel concreet voor Jashari. Coach Nico Kovac wil hem er absoluut bij: de Zwitser is absolute prioriteit voor hem. Er zijn als gesprekken geweest tussen speler en club.

Dortmund is ervan overtuigd dat een deal kan lukken, zeker wegens de CL-kwalificatie. Gesprekken met Club Brugge zouden binnenkort moeten worden opgestart. Zeker iets om in de gaten te houden.