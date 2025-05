Zomertransfer van Anderlecht legt duidelijk uit waarom hij voor paars-wit koos

Anderlecht heeft met Cedric Hatenboer en Mihajlo Cvetkovic al twee zomertransfers beet. Die laatstgenoemde gaf nu de reden voor zijn keuze prijs.

Er zal deze zomer wel wat moeten veranderen bij Anderlecht. Paars-wit staat voor een drukke zomermercato en deed ondertussen al twee inkomende transfers.

Mihajlo Cvetkovic komt de aanval versterken. De Servische spits wordt de nieuwe nummer 9 van Anderlecht. Maar het grote talent had evengoed voor een andere club kunnen kiezen. Hij genoot heel wat interesse.

"Dat was niet simpel", geeft hij toe bij Het Nieuwsblad. "Wat was het beste voor mijn ontwikkeling? Een club als Rode Ster in eigen land is mooi, maar de topclubs hebben hier weinig concurrentie. Ik dacht dat ik na enkele jaren bij pakweg Rode Ster zou kunnen stagneren."

"In Zweden heb ik de club Malmö bezocht, maar dat vond ik minder interessant", gaat hij verder. "Er was sinds januari contact met Anderlecht en dat trok mijn aandacht het meest. De grootste club in België met een rijke geschiedenis."

"In de winter werd er geen akkoord bereikt, maar Anderlecht was er altijd. Bovendien wilde ik mezelf uitdagen en ontplooien. Zo beheers ik nu al Engels, maar ik ben al volop Frans aan het leren. De band die Anderlecht heeft met Serviërs is ook gek", besluit Cvetkovic.