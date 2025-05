Chelsea zorgt voor spectaculaire ommekeer tegen Real Betis: voormalige Beerschot-speler beslist Conference League-finale

Chelsea heeft woensdagavond de finale van de Conference League met 1-4 gewonnen van Real Betis. De Spanjaarden kwamen vroeg op voorsprong, maar Chelsea trok de scheve situatie helemaal recht.

De tweede Europese finale werd op woensdagavond gespeeld in Wroclaw, Polen. Een prachtig stadion waar de supporters redelijk dicht bij het veld zaten. Chelsea en Real Betis namen het tegen elkaar op.

De Spanjaarden begonnen meteen geweldig aan de partij. Ezzalzouli kon op aangeven van Isco de score openen na 9 minuten spelen. Zelfs na het openingsdoelpunt had Betis overwicht.

Chelsea was praktisch nergens in de eerste helft, The Blues konden eigenlijk geen kans bij elkaar voetballen. Na rust greep coach Enzo Maresca in door Malo Gusto te vervangen door Reece James.

In het laatste halfuur kreeg de wedstrijd plots een heel ander gezicht. Chelsea begon wat op te schuiven en na 65 minuten spelen was het prijs: Cole Palmer schilderde de bal tot bij Enzo Fernandez die gelijk kon maken.

Jackson draaide de scheve situatie vijf minuten later helemaal om door de tweede van de avond te maken voor Chelsea. Jadon Sancho scoorde de 1-3 en in de blessuretijd was het Moises Caicedo die de wedstrijd besliste door er zelfs nog 1-4 van te maken.

Caicedo speelde van de zomer van 2021 tot januari 2022 bij Beerschot. Zo kreeg de finale toch een klein vleugje België, ondanks het feit dat er geen Belgische speler op het veld stond. Volgend jaar Champions League voetbal en een Europese prijs dus voor Chelsea, dat zijn seizoen toch mooi afsluit.