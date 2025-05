Zelfs de trainersstaf van Union weet niet welke spelers er gaan komen: dit is de werkwijze waarmee Union België verbaast

Er is al veel gezegd en geschreven over de manier waarop Union telkens erin slaagt om hun beste spelers schijnbaar zonder problemen te vervangen. Maar zelfs binnen de club verbazen ze zich over de werkwijze van hun triumviraat aan de top. Positieve verbazing weliswaar.

Jamestown Analytics is de stille kracht achter het succes van Union. De Brusselse club wist de voorbije jaren sterkhouders als Boniface, Amoura en Puertas voor miljoenen te verkopen, en tegelijk telkens kwalitatieve vervangers te vinden zonder sportieve terugval.

Persoonlijkheid wordt gescreend

De aanpak van Jamestown steunt op doorgedreven data-analyse. Het bedrijf verzamelt niet enkel bestaande statistieken, maar vult die aan met eigen data en laat daar gesofisticeerde algoritmes op los. Zo worden spelers én trainers gekozen die perfect passen binnen de clubfilosofie.

Wat Jamestown onderscheidt van andere data-consultants, is de diepgang van hun model. Ze analyseren niet alleen fysieke en technische kwaliteiten, maar screenen ook de persoonlijkheid van spelers – een factor die veel clubs nog te weinig meewegen.

Paniek vorig seizoen

Dat gaat ver. Vorig seizoen was er bijvoorbeeld paniek in de technische staf toen in extremis Bart Nieuwkoop nog verkocht werd terwijl Teuma, Boniface en Lynen al vertrokken waren. Sportief directeur Chris O'Loughlin kwam de gemoederen bedaren en toverde Alessio Castro-Montes uit zijn hoed.

Voor elke speler die er bij Union wordt overwogen, wordt er een dossier van tientallen pagina's lang opgesteld. De technische staf krijgt dat dossier pas onder ogen als de speler effectief aangetrokken is. En daar kunnen ze dan mee aan de slag. Sterktes en vooral werkpunten zijn héél duidelijk aangestipt.

Ait El Hadj? Echt?

Want wie had er ooit gedacht dat een speler als Anouar Ait El Hadj bij Union zou passen. Als er eentje is die je niet met het Dudenpark-DNA linkt, is het wel het voormalig jeugdtalent van Anderlecht. Bij paars-wit zelfs eens uit de A-kern gezet omdat hij te zwaar uit vakantie kwam.

Maar de andere parameters klopten wel. Hij heeft de intrinsieke fysieke kwaliteiten, ze moesten alleen naar boven gehaald worden. En na twee mislukte avonturen was er aan de mentaliteit ook te werken. De theorie: in een groep zoals die van Union durf je niet anders. Burgess en Vanhoutte schelden je anders de huid vol.

Bij Union verwachten ze dat de kern deze zomer de minste veranderingen van de afgelopen vier jaar gaat ondergaan. Dat is dan weer een ander gegeven. Het verse bloed zorgde telkens voor nieuwe mogelijkheden. De Champions League trekt echter aan. Voor velen zal het de enige keer worden dat ze in de hoogste Europese competitie spelen.

Maar Union is 'here to stay'. Al gebruiken voorzitter Alex Muzio en CEO Philippe Bormans zulke zware woorden niet. Ze werken gewoon door op de manier waarop ze succes vergaard hebben. Aan hun filosofie en werkwijze gaat niets veranderen.