Groot schandaal in Luxemburg, legende van Standard maakt een statement: "Ik wil dat de voorzitter opstapt!"

Gerson Rodrigues is opnieuw geselecteerd voor de nationale ploeg van Luxemburg, ondanks zijn veroordeling tot 18 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor huiselijk geweld.

Bondscoach Luc Holtz nam hem op in de selectie voor de komende interlands tegen Slovenië en Ierland, wat leidde tot felle reacties in het Luxemburgse voetbal. De Luxemburgse voetbalbond (FLF) houdt zich voorlopig op de vlakte. Terwijl de selectie bekend werd gemaakt, kondigde de bond een nieuwe sponsorovereenkomst met telecombedrijf Orange aan. Van enige toelichting bij de beslissing om Rodrigues op te roepen, was geen sprake. De bond weigert voorlopig elk publiek debat over de kwestie.

Binnen de Luxemburgse clubs groeit het ongenoegen. Verschillende voorzitters hekelen de beslissing van de bond als "onbegrijpelijk" en "een rampzalig signaal". Ze wijzen op de schrijnende tegenstelling tussen het oproepen van een veroordeelde speler en de ethische waarden die het voetbal zogezegd uitdraagt.

De felste kritiek kwam van oud-bondscoach en ex-Standard-speler Guy Hellers. Hij liet zich bijzonder scherp uit in de pers: “Ik eis dat Rodrigues nooit meer het Luxemburgse shirt draagt. En dat de voorzitter van de FLF opstapt. Dit is onaanvaardbaar en choquerend.”

Over twee weken speelt Luxemburg zijn volgende wedstrijden, maar de sportieve voorbereiding wordt overschaduwd door de morele controverse. De publieke opinie stelt zich openlijk vragen over de geloofwaardigheid van het nationale elftal.

“Hoe kan iemand die veroordeeld is voor zulk ernstig geweld, de kleuren van een land verdedigen?”, klinkt het in de media en bij supporters. De druk op de bond neemt toe, maar voorlopig lijkt die doof te blijven voor de maatschappelijke verontwaardiging.