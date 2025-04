📷 Na zijn fantastische wedstrijd afgelopen weekend: Kevin De Bruyne gespot in België, samen met een bekende ex-trainer uit de Pro League

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Kevin De Bruyne nam na zijn geweldige wedstrijd bij Manchester City afgelopen weekend de tijd om even terug naar België te komen. Hij was zondag op bezoek in Heusden-Zolder.

Na zijn schitterende prestatie bij Manchester City tegen Crystal Palace (zijn doelpunt en assist hielpen City om een 0-2 achterstand helemaal om te buigen), heeft Kevin De Bruyne zichzelf een tripje naar zijn thuisland gegund. Hij werd gespot in Limburg, in Heusden-Zolder. KDB maakte van de gelegenheid gebruik om te dineren in goed gezelschap in het restaurant La Salute, dat het moment heeft vereeuwigd. De Bruyne verscheen lachend, omringd door een paar vrienden, waaronder Steven Defour. Ook Defour begon zijn professionele carrière bij KRC Genk, enkele jaren voor Kevin De Bruyne. De twee zijn zeer close. Ook hun partners kunnen het goed met elkaar vinden. Gezamenlijke vakanties brengen hen geregeld bij elkaar. Het is dus niet verrassend om de twee zo samen aan tafel te zien. Zou Steven Defour meer weten over de toekomstige bestemming van de aanvoerder van de Rode Duivels, die op het punt staat Manchester City te verlaten?