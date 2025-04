OFFICIEEL: Wouter Vrancken gaat weer aan de slag in de JPL

Het nieuws hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het ook officieel: Wouter Vrancken is de nieuwe coach van STVV.

Afgelopen week raakte het nieuws al bekend, maar de officiële aankondiging liet op zich wachten tot dinsdag. Wouter Vrancken is vanaf nu hoofdcoach van STVV.

Hij moet er op de korte termijn voor zorgen dat de Kanaries in de Jupiler Pro League blijven. Afgelopen weekend namen ze de leiding in de Relegation Play-offs door met 3-1 te winnen van Cercle Brugge.

Frédéric De Meyer zat toen op de bank, hij leidde ook de trainingen na het ontslag van Felice Mazzu. Voor Vrancken wordt het een beetje thuiskomen. Hij speelde tussen 1997 en 2004 bij de Truienaars.

Opvallend is dat Vrancken nu bij alle clubs waar hij als speler actief was ook coach is geweest (buiten KV Kortrijk waar hij assistent-trainer was). Van 2018 tot 2022 was hij trainer bij KV Mechelen. Nadien maakte Vrancken de overstap naar Racing Genk, waar hij afgelopen zomer vertrok om bij KAA Gent aan de slag te gaan. Daar vertrok hij in januari van dit jaar.

Sportief directeur André Pinto gaf wat meer uitleg bij zijn aanstelling. "In een situatie als deze is er geen ruimte voor experimenten. Daarom kozen we voor een ervaren trainer met een positieve voetbalvisie en kennis van de Jupiler Pro League."

"Bovendien kent Wouter – als pur sang Truienaar en ex-speler – het huis als geen ander. Hij was dan ook vanaf dag één onze eerste keuze. Samen gaan we er alles aan doen om play-off 3 winnend af te sluiten", besluit hij.