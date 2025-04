Bij Club Brugge twijfelen ze: topaankoop die te weinig bracht laten gaan of houden als tweede (of zelfs derde) keuze

Bij Club Brugge twijfelen ze momenteel of ze de knoop deze zomer al moeten doorhakken. Over wie gaat het dan? Wel, over Gustaf Nilsson, de boomlange spits die vorige zomer voor 6,5 miljoen euro bij Union SG werd weggehaald.

De twijfel is er nu al een paar maanden. Begin dit seizoen kreeg Nilsson het voordeel van de twijfel omdat hij nog moest wennen aan het heel andere spel van blauw-zwart. Bij Union moest hij enkel op tijd in de box zijn als de voorzetten kwamen en af en toe een bal afleggen. Maar het spel van de Brusselaars was vooral gebaseerd op diepgang.

Niet gemaakt voor spel van Club?

Club speelt in de Jupiler Pro League meestal op de helft van de tegenstander en dat betekende dat Nilsson constant oorlog moest gaan voeren met één of twee centrale verdedigers. En dat ligt hem duidelijk niet. Tegen Genk kwam dat afgelopen weekend nog eens tot uiting: hij kon nooit een aanspeelpunt vormen, was overal te laat om druk te zetten en er ging geen enkele dreiging van hem uit. Op het uur verloste Nicky Hayen hem uit zijn lijden.

Het probleem is dat Club zich mogelijk verkeken heeft op de kwaliteiten van Nilsson. Die was bij Union zelfs niet de beste spits. Daar speelden ze met twee vooraan en Mohamed Amoura trok zowat alle aandacht naar zich toe, zodanig dat de boomlange Zweed een pak meer ruimte had.

Want als hij loopacties kan maken van ver en ineens kan opduiken in de zestien is hij wel gevaarlijk. Maar een constante présence vooraan is hij niet, ondanks zijn lengte. En bij Club, dat elk jaar wil groeien en beter worden, is het besef gekomen dat ze een nieuwe eerste spits nodig hebben.

Roméo Vermant staat ook te trappelen

Ferran Jutgla vertrekt echter waarschijnlijk en dus twijfelen ze of ze Nilsson van de hand moeten doen. Want ook Roméo Vermant komt nog in het verhaal voor. Het jeugdproduct heeft nog niet veel ontgoocheld tijdens de korte invalbeurten die hij krijgt. Hij brengt tenminste een hoop energie.

Maar de 21-jarige spits heeft ook nog maar een contract tot 2026 en zal ook wel aandringen op meer minuten. Maar een club met ambitie in de Champions League heeft drie volwaardige spitsen nodig, met verschillende profielen. En Club gaat waarschijnlijk wel een nieuwe spits halen.

Dat zou betekenen dat Nilsson, die dit seizoen 29 basisplaatsen kreeg op 49 matchen, tweede of zelfs derde keuze zou worden. Maar hem nu verkopen betekent zowel een verlies - niemand gaat 6,5 miljoen neertellen voor een bijna 28-jarige die niet overtuigde - als een extra investering in nog een spits. Die knoop moet wel degelijk doorgehakt worden...