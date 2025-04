KAA Gent was Club, Standard en Antwerp te snel af met 16-jarige beer: opgepikt op een talentdag, nu met profcontract

Een berichtje dat vorige week bijna geruisloos passeerde: KAA Gent gaf de 16-jarige Edgard Opoku een profcontract. Maar aan de beer van een verdediger hangt een heel verhaal vast.

Dat Opoku op dit moment bij KAA Gent zit, is immers omdat de andere topploegen hem gemist hebben. Vooral Club Brugge dan. Waarom? Wel, Opoku speelde als 13-jarige immers bij City Pirates, een club in derde amateur, waar Club een samenwerking mee heeft.

Van spits in jeugd van City Pirates naar verdediger bij Gent

Maar Opoku viel als 13-jarige spits niet echt op bij de jeugd. Hij stak er toen wel al met kop en schouders bovenuit, maar niemand vermoedde dat hij bij een topclub terecht zou komen. Tot hij zich inschreef voor een talentdag van KAA Gent.

Op een regenovergoten zondagochtend meldde Opoku zich in Meise, waar de scouts van de Buffalo's zich verzameld hadden. Bijna hadden ze de talentdag zelfs geannuleerd, want het regende werkelijk pijpenstelen. Maar tussen de regendruppels door zag men Opoku opdagen: een ietwat klungelige tiener die met zijn lange ledematen nog geen weg wist.

Bij de toenmalige jeugdhoofdscout rijpte er echter een idee. Zoveel boomlange 13-jarige voetballers lopen er immers niet rond en als verdediger zou hij best wel eens goed kunnen worden. Hij was toen al dik 1m80, maar wel met een slechte coördinatie. Hij mocht een paar keer testen, maar niet iedereen binnen Gent was overtuigd.

Toch kreeg hij zijn kans en de jeugdtrainers gingen er mee aan de slag. Ze hoopten dat hij met de jaren aan zijn lichaam zou wennen. "Het zag er houterig uit", lacht nu ook zijn begeleider, Jefrey Van der Straeten van Lupus Sport. "Maar als de groei stopt, komt het lichaam wel meer in evenwicht en dat is de afgelopen jaren stelselmatig het geval geweest. Op motorisch vlak heeft hij enorme stappen gezet naar een mooie atleet die vrij snel is, met een goeie uithouding en die aan de bal vrij comfortabel is."

Woont op 800 meter van de Bosuil

Toen hij die stap gezet had, wat het vrij duidelijk dat er voor hem mogelijk een toekomst in het profvoetbal lag. "Een verdediger moet toch een bepaalde lengte hebben en met zijn prestaties als 1m95 grote verdediger heeft hij iedereen overtuigd."

Gent gaf hem dan ook een contract tot 2028 en de volgende seizoenen zou hij al met mondjesmaat van het profvoetbal bij Jong Gent - dat de promotie naar de Challenger Pro League afdwong - moeten proeven. "Waar hij wel nog aan moet werken is zijn kopspel. Defensief wint hij vrijwel alle duels, maar offensief moet hij meer goals maken met die lengte", aldus Van der Straeten.

Voor Gent is het trouwens een overwinning op zich dat ze hem konden houden, want zowel Antwerp als Standard toonden ook interesse. En Opoku woont op 800 meter van de Bosuil. Maar het project van de Buffalo's kon hem overtuigen om voor een verlengd verblijf te kiezen.