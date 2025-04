🎥 De fout die de titelrace op zijn kop zet? Scheidsrechterbaas Lardot en Silvio Proto zijn duidelijk over strafschop in Club-Genk

Een penalty in de laatste minuut besliste de clash tussen Club Brugge en Genk. De scheidsrechtersbaas is duidelijk: dit was een terechte strafschop.

Buiten de spelers van Genk zal je niet veel mensen vinden die de strafschop die Club Brugge in blessuretijd tegen Genk kreeg betwisten. Maar gezien het belang van de fase in de titelrace, namen de scheidsrechtersbaas en Silvio Proto de tijd om de zaak opnieuw te bekijken.

In gesprek met Under Review was Silvio Proto categorisch: “Nikolas Sattlberger probeert de bal aan te raken en tackelt, maar hij raakt de bal helemaal niet aan. Wat mij betreft is het nog steeds een penalty. Het was geen gecompliceerde fase, want als er geen penalty is voor dat contact, dan is er een penalty voor het contact tussen Sadick en Vermant. Er was dus zeker een penalty, of het nu in de eerste of tweede fase was.”

Jonathan Lardot, die naast hem stond, was het met hem eens: “Er waren genoeg situaties om een penalty toe te kennen. Wat ik vooral waardeerde was dat Nicolas Laforge niet meteen op zijn fluitje blies. Want Hugo Siquet had een duidelijke kans om te scoren na die overtreding.”

“Siquet miste de kans en, in overeenstemming met zijn interpretatie, blies de scheidsrechter op zijn fluit voor de penalty. Of het nu de eerste of tweede overtreding is, het is altijd een penalty”, gaat Lardot verder.

Volgens Lardot krijgt Sadick geen geel voor zijn fout op Vermant, maar wel voor zijn verbale reactie na de toekenning van de strafschop.

