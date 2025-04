Filip Joos laat zich uit over keuze in Club Brugge - Genk: "Daar schrokken we toch allemaal van?"

Opmerkelijke keuze van Genk-trainer Thorsten Fink voor de match op bezoek bij Club Brugge. Kos Karetsas - toch wel hét goudhaantje bij uitstek - werd namelijk op de bank gehouden door de oefenmeester.

Kos Karetsas mocht pas in het slot van de wedstrijd invallen om het tij nog te proberen keren, maar dat zou niet meer lukken. Een opvallende keuze van de coach dus, vonden ook de analisten.

Verrassing in de basiself

"De grootste verrassing kwam vooraf, toch? Karetsas op de bank, daar schrokken we toch allemaal van?", opende Filip Joos het debat in de kantine van Sporting Hasselt in Extra Time.

"Ik had hem op de plaats van Steuckers verwacht", pikte Wesley Sonck in. "En als je Hrosovsky in de driehoek zet, dan had ik gedacht dat Adedeji-Sternberg niet zou spelen. Toen ik de opstelling zag, dacht ik 'hmm' ... Geen Steuckers, waar zit Karetsas dan?"

Behouden keuzes?

Niet voor Karetsas kiezen was dus een meer behouden keuze en ook Franky Van der Elst zag het: "En toch kreeg Club Brugge geen controle in het begin van de wedstrijd."

"Club kon heel weinig gevaar brengen, op een schotje van Tzolis na. Daarna namen ze het wel over, zonder echt gevaarlijk te zijn - Tolu had wel kunnen scoren."