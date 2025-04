Bayern München-icoon Lothar Matthaüs komt met stevige waarschuwing voor Vincent Kompany: "Alles anders is ondenkbaar"

Bayern München neemt het woensdag op tegen Inter Milan in de kwartfinales van de Champions League. Vincent Kompany en zijn troepen moeten een 2-1 achterstand goedmaken.

Bayern München kijkt woensdag Inter Milan weer in de ogen, dit keer op San Siro. In de Allianz Arena bleken de Italianen vorige week iets te sterk en wonnen ze met 1-2.

In de terugwedstrijd van de kwartfinales is het dus alles of niets voor Der Rekordmeister. Bayern wil dit seizoen absoluut een plaats in de finale halen, aangezien die in hun eigen stadion wordt gespeeld.

Een week geleden kreeg coach Vincent Kompany heel wat kritiek in verband met bepaalde keuzes die hij maakte. Dan ging het vooral over het niet-opstellen van Thomas Müller, na de blessure van Jamal Musiala.

Clubicoon Lothar Matthaüs was al niet blij dat Müller niet mocht starten in de heenronde. Ook nu is hij heel duidelijk. "Voor mij is er geen andere optie. Hij moet spelen – alles anders is ondenkbaar", zei hij volgens Het Laatste Nieuws.

Matthaüs gaat zelfs een stapje verder en waarschuwt de Belgische coach. "Als Kompany Müller opnieuw passeert en het gaat mis, dan krijgt hij het ongetwijfeld zwaar – ondanks het goede werk dat hij de afgelopen maanden heeft geleverd."