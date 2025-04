Anderlecht krijgt al serieuze boost voor topper tegen Antwerp

Anderlecht neemt het zondag op tegen Antwerp en hoopt zijn eerste overwinning te boeken in deze play-offs. Paars-wit kan alvast op een vol Lotto Park rekenen.

Anderlecht wil absoluut een reactie tonen na de 0 op 9 waarmee het aan de play-offs startte. Dit weekend krijgen ze die kans in eigen huis, tegen Antwerp.

Paars-wit kon moeilijk slechter beginnen aan zijn play-offs. Het ontslag van David Hubert en de aanstelling van Besnik Hasi hebben absoluut niet voor het gehoopte schock-effect gezorgd.

Tegen Club Brugge ging het kansloos onderuit, tegen KRC Genk liep het toch al iets beter in eigen huis, maar werd er opnieuw verloren. Afgelopen weekend moest Union SG ook zeker niet op zijn best zijn om de Brusselse derby te winnen.

De supporters verwachten daarom een reactie tegen Antwerp, dat net als paars-wit 0 op 9 pakte deze play-offs. Aan de fans zal het dit weekend in ieder geval niet liggen.

Anderlecht maakte dinsdag namelijk bekend dat het Lotto Park uitverkocht is voor de wedstrijd tegen The Great Old. Kan Hasi zondag zijn eerste overwinning boeken sinds zijn terugkeer bij de club?