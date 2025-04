Anderlecht-onrust groeit: zelfs dit scenario - dat Besnik Hasi sowieso de kop kost - is niet langer ondenkbaar

Anderlecht zit alweer in een crisis na drie kansloze nederlagen op rij om de Champions' Play-offs te beginnen. De volgende vier matchen tegen Antwerp en Gent zullen veel bepalen, want in het achterhoofd van velen zit een scenario waarin paars-wit helemaal wegzakt en zelfs Europees voetbal mist.

Een opvallend moment vorige week tijdens de persconferentie van Besnik Hasi. De vraag kwam op: is zijn passage bij Anderlecht enkel gelukt met een Europees ticket? Het antwoord was heel duidelijk: "Dat is zeker. Ik ben enkel geslaagd als ik een Europees ticket haal."

Enkel nummer 6 heeft geen kans op Europees ticket

Waarom is dat opmerkelijk? Omdat er al veel moet gebeuren om dat Europees ticket niet te behalen. Omdat Club Brugge en Anderlecht de bekerfinale spelen en we er van uitgaan dat blauw-zwart sowieso in de top drie eindigt, schuift de verdeling van de Europese tickets sowieso op, als Anderlecht die finale verliest.

Dat betekent dat de vierde een rechtstreeks ticket krijgt en de nummer 5 van de Champions' Play-offs nog een kans krijgt tegen de winnaar van de Europe Play-offs. Enkel de zesde plaats levert sowieso geen ticket op. En toch zit dit scenario dus in de hoofden.

Want de prestaties tot nu toe hebben weinig hoop gegeven. Gent en Antwerp waren nu ook nog niet echt op niveau, maar dwongen wel kansen af. In twee (Club en Union) van de drie wedstrijden die Anderlecht al speelde, kwamen ze niet tot een schot op doel. De toekomst van Hasi bij de club hangt dan ook af van de volgende vier matchen, allemaal gespeeld voor de bekerfinale op 4 mei.

20 allesbepalende dagen

Als ze de vierde plaats kunnen grijpen dan kunnen ze al met een geruster hart aan die finale beginnen, anders zal de druk enorm worden. Daarvoor moet je toch (minstens) een 9 op 12 pakken. Hasi heeft dan wel een optie in zijn contract staan dat ze ook volgend seizoen met hem kunnen doorgaan, maar dat mag hij ook op zijn buik schrijven als het eindresultaat een vijfde (of in het slechtste geval zesde) plaats en een verloren bekerfinale zou zijn.

Of de samenwerking überhaupt een lang leven beschoren is, valt ook te betwijfelen. De supporters hebben weinig vertrouwen in de manier van spelen van de Albanese Kosovaar. Eigenaar Marc Coucke wordt door diezelfde fans zwaar onder druk gezet om in te grijpen in de werking van de club. Het is allemaal heel wankel.

De trainerswissel Hubert-Hasi heeft momenteel ook geen enkele impact gehad. Er is geen beter aanvallend spel te zien en ook het systeem van Hasi met drie centrale verdedigers wordt afgeschoten. De komende 20 dagen worden allesbepalend voor het seizoen van Anderlecht en voor de toekomst van Besnik Hasi. Wie durft veel geld zetten op een goeie afloop?