Hoe Louwagie tientallen jaren later nog steeds niet blij is met uitspraak Johan Boskamp: "Enorm denigrerend"

Badmeester. Er bestond nog geen sociale media, maar de bijnaam is wel blijven hangen. En dat terwijl het gebeurde in 1993. Na een wedstrijd tegen Anderlecht was het toenmalig trainer Johan Boskamp die Michel Louwagie zijn bijnaam gaf. Eentje die anno 2024 nog regelmatig boven komt.

Het is iets wat nog altijd op de maag van de afscheidnemende sportief directeur van KAA Gent ligt. "Anderlecht zou vijf dagen na onze wedstrijd in de Champions League die befaamde wedstrijd in Bremen spelen", doet Louwagie het relaas in Het Nieuwsblad.

"Michel Verschueren wilde onze wedstrijd al op woensdag, dus drie dagen voor het eigenlijke duel, laten afgelasten zodat Anderlecht fris zou zijn om in Bremen te spelen."

"Ik trok die donderdag naar Anderlecht om me ervan te vergewissen of dat terrein echt slecht was. Ik kreeg er de deur tegen mijn neus en mocht niet binnen van Verschueren. Een hele heisa natuurlijk want uiteindelijk werd de wedstrijd gespeeld en een boze Boskamp noemde me badmeester."

Het werd een bijnaam die hem de volgende 30 jaar zou achtervolgen. "Ik vond dat enorm denigrerend. Ik stond daar mijn club te verdedigen en heb toch niet voor niets een universitair diploma gehaald. Dat dan zo’n trainer van een club je op die manier benoemt, vind ik vooral erg omdat ik het tot vandaag met me meedraag."

En of Boskamp weet had van de zwemachtergrond van Louwagie..."Ik was toen niet eens voorzitter van de zwembond, dat is pas later geweest. Tussen 1998 en 2018. Ik ben wel Belgisch kampioen geweest en heb zelfs een Belgisch record op de 200 meter rugslag gehad. Maar of Boskamp dat wist?"