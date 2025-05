'Paniek op Jan Breydel: nog een belangrijke speler krijgt plots concreet bod van topclub binnen'

Maxim De Cuyper, Joel Ordonez, Raphaël Onyedika, Ferran Jutgla, ... Het aantal spelers die bij Club Brugge in de belangstelling staan van heel wat topclubs uit het buitenland is bijzonder groot. En nu duikt er nog een gegadigde op voor een speler die nog niet vaak werd genoemd.

Ook voor Joaquin Seys is er ondertussen heel wat interesse te noteren. En het zou wel eens kunnen dat er vrij snel duidelijkheid over zijn situatie komt, want er is al een concreet bod naar buiten gekomen voor de speler.

Seys naar Ligue 1?

De vleugelverdediger is een van de vele spelers die dit seizoen helemaal aan de oppervlakte kwam bij Club Brugge. Dat leverde hem ook de Prijs Dominique D’Onofrio voor beste debutant in het Belgische profvoetbal op.

En het heeft dus ook de nodige interesse weten op te wekken. Vanuit de Ligue 1 is het Straatsburg dat op hem aast. Zij willen hem er snel bij hebben om de ambities naar de toekomst toe nog te vergroten. Dat laat TeamFootball alvast weten.

Concreet bod valt binnen

Ook dit seizoen speelden ze al een goed seizoen in Frankrijk. Bovendien zijn ze een zusterclub van Chelsea, waardoor Seys op termijn misschien ook mag dromen van de Premier League.

Seys scoorde dit seizoen twee doelpunten in 39 wedstrijden over alle competities heen voor Club Brugge. De laatste weken is hij buiten strijd met een spierblessure.