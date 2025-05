Union SG en Cercle Brugge hofleveranciers, maar ook Club Brugge, Genk, Westerlo en een afscheidnemende kunstenaar

De play-offs gaan lustig door en afgelopen weekend was er opnieuw heel wat te beleven, terwijl er ondertussen al een nieuwe speeldag op ons staat te wachten. En dus blikken we nog even terug met ons Team van de Week van speeldag 9 alweer.

Doelman Union SG is alweer drie punten rijker. Ook op bezoek bij Royal Antwerp werd het 0-4. Een zoveelste clean sheet op die manier voor Anthony Moris, die alle criticasters van de voorbije jaren zo meer dan lik op stuk geeft. Hij mag dan ook opnieuw in ons team van de week. Verdediging We vallen ook op enkele andere plaatsen in herhaling. Club Brugge mocht namelijk ook opnieuw drie punten bijschrijven en blijft zo in het spoor van de leider. Ordonez bewees centraal achterin andermaal dat hij niet al te lang meer zal voetballen in België. Bij Westerlo was de clean sheet en de overwinning te danken aan onder meer een stevige Bayram, terwijl bij Cercle Brugge de rushes van Magnée van waarde waren bij Patro Eisden - inclusief een assist. Middenveld Op het middenveld vielen uiteraard opnieuw een paar toppers van Union SG op. El Hadj strooide met goede passes terwijl Charles Vanhoutte bewees dat hij wel degelijk een selectie bij de Rode Duivels zou verdienen. In de match tussen Gent en Genk ging Sven Kums zijn loopbaan eindigen met een prima prestatie, terwijl aan de andere kant met Kos Karetsas een andere kunstenaar nog steeds aan de start van een mooie carrière staat. Aanval Voorin een aantal spelers die hun statistieken hebben weten bij te vijzelen. Fuseini maakte er twee voor Union SG, terwijl Brunner hetzelfde deed voor Cercle Brugge. Bij De Vereniging viel ook Felipe Augusto op, met een doelpunt en een assist. Op die manier krijgen we dan ook onderstaand elftal van de speeldag. Eens/oneens? Laat het ons weten in de reacties.