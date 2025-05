Wordt hij de opvolger van Joel Ordonez? Club Brugge heeft groot talent officieel beet

Club Brugge heeft weer een nieuw talent beet. Samuel Gomez Van Hoogen komt transfervrij over van PSV.

Club Brugge zal er dit weekend nog alles aan doen om de titel te pakken. Ondertussen bereidt de club zich naast het veld ook al voor op het volgende seizoen. Donderdag stelde Club een nieuwe aanwinst voor.

Het zat eraan te komen, maar blauw-zwart kon nu officieel de komst van Samuel Gomez Van Hoogen bekendmaken. Hij komt transfervrij over van PSV Eindhoven.

De club uit Eindhoven zou nog wel recht hebben op een opleidingsvergoeding. Deze zou rond de 300 000 euro liggen. De Antwerpenaar tekende tot 2028.

Gomez is een 19-jarige centrale verdediger die in eerste instantie bij Club NXT terechtkomt. "Hij begon zijn carrière bij de jeugd van Lierse en Genk voor hij de overstap maakte naar PSV", klinkt het bij Club. Zou hij op termijn de opvolger kunnen worden van Joel Ordonez, die waarschijnlijk vertrekt deze zomer?

"Daar doorliep hij alle jeugdreeksen en maakte hij afgelopen seizoen zijn debuut bij Jong PSV, in de Keuken Kampioen Divisie, en bij de eerste ploeg, in de KNVB Beker." Verder is hij ook kapitein van de U19 van de Rode Duivels.